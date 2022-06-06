Донецк, 6 июня, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Донецк подвергся вечером 6 июня множественным обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:30 мск со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

В 16:44 мск ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны населённого пункта Невельское.

В 17:02 мск Петровский район столицы ДНР со стороны населённого пункта Георгиевка ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм. Атака повторилась в 17:40 мск — ещё восемь снарядов и в 19:05 мск — 15 снарядов.

В 17:20 мск Петровский район Донецка украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 17:55 мск по этому же району ВСУ открыли огонь со стороны населённого пункта Новомихайловка, выпустив десять снарядов калибра 155 мм.

В 18:15 и в 18:55 мск со стороны населённого пункта Водяное ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.