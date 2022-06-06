Ижевск, , 22:59 — REGNUM Жители Каракулинского района Удмуртии пожаловались в прокуратуру, сообщив о неправомерном списании денежных средств с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судебный пристав (с) Пресс-служба УФССП России по Калужской области

По жалобам были проведены проверки и установлены факты нарушений законодательства об исполнительном производстве со стороны Отделов судебных приставов по Сарапульскому и Каракулинскому районам.

Так, с карты одного из обратившихся деньги были списаны, но должником он не являлся, во втором случае сумма списания была большего размера, чем требовалось для погашения задолженности, в третьем случае — после отзыва взыскателем исполнительного листа.

На имя главы Управления ФССП по Удмуртии внесено представление об устранении нарушений. Гражданам вернули деньги на общую сумму около 11 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае ресурсоснабжающая организация вернула абонентам 1,9 млн рублей, которые начисляла неправомерно за отопление.

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