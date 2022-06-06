Рим, 6 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен быть урегулирован на переговорах, заявил 6 июня генеральный секретарь МИД страны Франческо Секуи на встрече с послом России в Риме Сергеем Разовым.

Италия

Основания мирного договора должны быть «справедливыми», «с уважением к суверенитету Украины и с соблюдением принципов международного права», добавил он.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».