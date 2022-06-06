Пекин, 6 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. США продолжают снабжать украинских нацистов вооружениями, но делают это уже в иных целях, сообщает 6 июня китайская газета Global Times.

Iecs США против Китая

По утверждению автора материала, теперь целью Вашингтона является не победа Украины над Россией, а сохранение и усиление хаоса и поддержание собственного статуса мирового гегемона.

«Военная помощь США вышла за рамки задач, обозначенных ранее. Теперь они хотят не помочь Украине победить Россию… Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона», — сообщается в тексте издания.

Всё это делается на фоне пошатнувшейся роли США как глобального лидера, и администрация Байдена прикладывает усилия для создания турбулентности в мироустройстве.

Напомним, в очередном пакете военной помощи Вашингтон обещает Украине вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.