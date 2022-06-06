Приштина, , 23:01 — REGNUM С 6 июня Польские авиалинии осуществляют рейсы Варшава-Приштина, аэропорт имени Адема Яшари.

Самолеты Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, открытие рейса сочли важным для укрепления политических и экономических отношений между Косово и Польшей.

Глава МИД Польши Симон Синковский подчеркнул, что новая авиалиния создает возможности для наращивания двустороннего сотрудничества, а также пообещал Косово поддержку на пути евроинтеграции. Дипломат подчеркнул, что Польша одной из первых признала независимость Косово.

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