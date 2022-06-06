Нижний Новгород, 6 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники опять устроили нападение на официальный сайт законодательного собрания Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 июня.

Wallspaper.ru Хакеры

Интернет-портал регионального перестал работать после полудня. Вместо перехода на сайт браузер отображает сообщение: «ошибка 503 — сервис недоступен».

По имеющейся информации, сайт нижегородского законодательного собрания подвергся DDoS-атакам.

Сейчас с возникшей проблемой пытаются разобраться специалисты по кибербезопасности.