Минск, 6 июня, 2022, 23:47 — ИА Регнум. У экс-претендента на пост президента Белоруссии в 2020 году Валерия Цепкало 6 июня неизвестные разгромили дом в Минске. Об этом сообщило издание «Зеркало».

Кадр из видео YouTube канала @Лаборатория Бизнеса Валерий Цепкало

Комментарий по поводу инцидента дала жена политика Вероника Цепкало, которая в период президентской кампании 2020 года агитировала за Светлану Тихановскую. «Сегодня в районе обеда у нас в Минске был разгромлен дом. Выбита внешняя дверь, разбиты окна, уничтожены межкомнатные двери и мебель, повреждены трубы. В результате цокольный этаж оказался затоплен, вода продолжает поступать. Кровати сломаны — в том числе две детские. Шторы вместе с карнизами содраны, посуда разбита, вырваны розетки, разбита сантехника и плитка», — рассказала Цепкало.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года супруги Цепкало покинули республику и продолжили заниматься оппозиционной деятельностью в эмиграции.