6 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили бегство украинских военных из города Святогорск на территории ДНР.

Светлана Рыбина, , 22:54 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска (Донецкая Народная Республика), несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Игорь Конашенков Mil.ru

«Опять тактическое отступление? Вновь спецоперация по эвакуации?» — интересуется Иван Н.

Многие пользователи принялись иронизировать над драпающими украинскими военными, которым киевское командование обязательно придумает очередную нелепую отмазку.

«Ничего вы не понимаете, это не то! Им опять приказали отступить, это такой ход, тактический», — издевается Павел В.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё чаще украинские военные предпочитают оставлять свои позиции, боясь быть уничтоженными Вооружёнными силами России.

«Только и новости о том, как бегут украинские военные, пятками сверкая! Ну ладно, им полезно будет, пусть побегают», — написала Анна О.

Часть людей полагает, что бандеровцы просто не хотят оказаться погребёнными в окопах ради сомнительных амбиций украинского президента.

«Всё правильно сделали. Не хотят умирать за Зеленского и прочих бандеровцев властных», — указывает Максим Т.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«А что вы хотели?! Они уже понимают, что сражаются за призрачные идеи и поэтому бегут. Скоро они будут бросать оружие и поголовно сдаваться в плен», — написал Марат П.

«Это нормально. Зато живы будут. Складывайте оружие и идите на сторону России, мужики!» — обращается Евгений Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что лучшим исходом в долгосрочной перспективе для украинских военных станет всё же сдача в плен, что позволит им в будущем избежать ликвидации в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

«Молодцы, ребята! А ещё лучше, если бы вы сдались в плен, чтобы сохранить свои жизни в будущем. Никому не нужна эта резня», — отметила Вера Б.

«В ВСУ после того как их «кумиры» из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трусливо сдались в плен, боевой дух с каждым днём стремительно летит к чертям собачьим! Отлично! Не на кого равняться — значит, и нет смысла сопротивляться. Пускай кто-нибудь другой становится компостом, а вы бегите!» — пишет Аристарх П.

Нашлись и те, кто отмечают, что докуда бы не добежали нацисты, их всё равно настигнет карающий меч российского воина.

«А докуда вы бежать-то будете, бандеровцы? Всё равно ведь рано или поздно придётся ответить за содеянное! Чем быстрее вы сдадитесь в плен, тем быстрее вы выйдите на свободу», — подметил Дима К.

«До границ царской России пусть так бегут, ни одной потери зато не будет. Дальше России убегайте!» — советует Сергей Я.

«Вооружённые силы РФ и ополченцы молодцы! Братишки, так держать! Окучивайте нацистов, обращая их в бегство. Победа не за горами!» — поделился своим мнением Николай Г.

Напомним, 6 июня официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска (Донецкая Народная Республика), несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать.