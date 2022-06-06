Скопье, 6 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 6 июня одобрили поправки к заключению прошлого заседания о соглашению о сотрудничестве со странами Западных Балкан в сфере взаимного признания дипломов, выданных институтами высшего образования и специальными учреждениями.

Mil.ru Диплом

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в соответствии с поправками 8 июня президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски и премьер-министр Албании Эди Рама — лидеры стран Open Balkan — подпишут соглашение о взаимном признании дипломов об образовании.

Также правительство продлило режим кризиса до конца 2022 года из-за миграции и продолжающейся пандемии.