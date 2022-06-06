Скопье, , 22:33 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 6 июня пообещали опубликовать список компаний, спровоцировавших искусственный рост цен в стране.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выявлять эти компании будет инспекция, которая будет проверять обоснованность повышения цен.

Новость сообщил в ходе пресс-конференции заместитель премьер-министра Северной Македонии по экономическим вопросам Фатмир Бюрючи.

Чиновник отметил, что всего за два дня один из производителей макарон увеличил маржу (разницу цены и себестоимости) с 4% до 72,5%.

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