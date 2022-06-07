Бахмут, , 00:07 — REGNUM Ещё один грузинский наёмник был убит во время боевых действий на Донбассе, сообщает 6 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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Имя убитого боевика — Георгий Григолия. Он погиб в результате артиллерийского обстрела недалеко от города Артёмовск (Бахмут) Донецкой области.

Григолия уже 16 лет жил на Украине со своим отцом, женой и детьми. И он, и его отец имели гражданство двух стран. По словам родственников, Григолия отправил свою жену и сына в Турцию сразу после начала боевых действий.

Родственники пока не могут добраться до места гибели Григолии и просят консульства Грузии и Украины о помощи.

Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине там погибло уже 13 грузинских наёмников.