Бухарест, 6 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. По меньшей мере семь врачей и медсестер были задержаны в столице Румынии по подозрению в проведении нелегальных хирургических операций. Об этом 6 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Как утверждают правоохранители, указанные лица в период с 2020 по 2021 годы осуществляли нелицензированную практику в сфере косметологии.

Сообщается, что они выполняли различные медицинские процедуры, такие как увеличение объема губ, ринопластика, увеличение подбородка с помощью гиалуроновой кислоты, внутривенная озонотерапия и процедуры мезотерапии. При этом медики предъявляли пациентам фальшивые дипломы и разрешения на деятельность.

Ведется следствие. Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.