Скопье, 6 июня, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2257 образцов выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом, из них 25 — повторные. Также в стране зарегистрировали 164 случая выздоровления. Об этом 6 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Rašo Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 292 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9309, 302 508 пациентов выздоровели. За трое суток не зарегистрировали ни одного летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 475. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.