Рим, , 22:11 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Италии (93%) готовы тем или иным образом сокращать потребление энергии из-за роста цен, таковы опубликованные 6 июня итоги опроса Unipol.

Кондиционер

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При этом большинство граждан не готовы экономить ни на кондиционерах (в жаркое время года), ни на обогревателях (зимой).

Тема кондиционеров появилась в политической повестке Италии в апреле 2022 года, когда премьер-министр Марио Драги, подтвердив, что после введения антироссийских санкций и ответа Москвы благосостояние граждан ухудшится, предложил журналистам выбрать, что им важнее — «мир на Украине» или недорогие энергоресурсы («работающий кондиционер»).

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В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.