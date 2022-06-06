Скопье, , 22:23 — REGNUM Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 6 июня заявил, что осуществление визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград автоматически означало бы срыв саммита Open Balkan в Охриде, который должен состояться 7–8 июня.

Балканы Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.)

Как сообщает македонское новостное агентство Sitel, Османи заявил, что выдача разрешения на пролет самолета Лаврова над ее территорией означал бы отказ от позиции Северной Македонии по вопросу о боевых действиях на Украине.

Напомним, в инициативу Open Balkan входят Сербия, Северная Македония и Албания. На предстоящий саммит также приедет премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

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