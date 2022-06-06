Скопье, 6 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 6 июня заявил, что осуществление визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград автоматически означало бы срыв саммита Open Balkan в Охриде, который должен состояться 7–8 июня.

Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.) Балканы

Как сообщает македонское новостное агентство Sitel, Османи заявил, что выдача разрешения на пролет самолета Лаврова над ее территорией означал бы отказ от позиции Северной Македонии по вопросу о боевых действиях на Украине.

Напомним, в инициативу Open Balkan входят Сербия, Северная Македония и Албания. На предстоящий саммит также приедет премьер-министр Черногории Дритан Абазович.