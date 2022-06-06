Бергамо, Италия, , 22:07 — REGNUM Руководство «Аталанты» из Бергамо планирует в грядущее летнее трансферное окно отпустить 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчук в аренду с правом выкупа. Об этом 6 июня сообщило издание Il Giorno.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Аталанту», принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 766 минут.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.