Мадрид, , 22:03 — REGNUM 27-летний испанский центральный полузащитник Сауль Ньигес планирует закрепиться в основе мадридского «Атлетико» после возвращение из аренды в «Челси». Об этом 6 июня сообщило издание Marca.

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес, выступая за «Челси» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость полузащитника «матрасников», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Текущее соглашение Сауля с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.