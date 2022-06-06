Мадрид, 6 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. 27-летний испанский центральный полузащитник Сауль Ньигес планирует закрепиться в основе мадридского «Атлетико» после возвращение из аренды в «Челси». Об этом 6 июня сообщило издание Marca.

Atleticodemadrid.com «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (Мадрид) 2:1

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес, выступая за «Челси» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость полузащитника «матрасников», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Текущее соглашение Сауля с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.