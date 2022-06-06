Уфа, , 21:59 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» договорился с грозненским «Ахматом» о продаже 25-летнего российского центрального защитника Юрия Журавлева. Об этом 6 июня сообщило издание «РБ Спорт».

По информации источника, «Ахмат» заплатит «Уфе» более 1 миллиона евро за трансфер Журавлева. При этом трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 750 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юрий Журавлев принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил жесть желтых и одну красную карточки.