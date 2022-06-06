София, , 22:02 — REGNUM Первый танкер со сжиженным газом из США прибыл в один из портов Болгарии. Об этом 6 июня сообщает БТВ.

Танкер со сжиженным природным газом Nakilat

Груз предназначается для закачки в болгарские газовые хранилища, содержимое которых является государственным запасом Болгарии. Предполагается, что указанное топливо будет использовано в «критических для экономики страны случаях».

Согласно другой информации, соответствующий танкер в данный момент разгружается в Греции.

Напомним, 4 мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков объявил о закупке у США «крупной партии газа для болгарских нужд». Прибытие одного из судов ожидалось 8 июня, второго — 27 июня.

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