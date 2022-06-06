Сыктывкар, , 21:56 — REGNUM Антироссийские санкции осложнили поставку кислородных концентраторов. Об этом со ссылкой на минздрав республики сообщает БНК.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, республике выделены федеральные средства на приобретение шести промышленных концентраторов кислорода производительностью более 1 000 литров в минуту. Их установят в Воркутинской инфекционной больнице, больнице Эжвинского района Сыктывкара, Интинской центральной городской больнице, Печорской центральной районной больнице, Республиканской инфекционной больнице и Усинской центральной районной больнице.

«В связи с геополитической обстановкой и вводом санкций со стороны Европейских стран против Российской Федерации имеются некоторые проблемы с логистикой, так как заводы-производители находятся в Европе. По информации от поставщиков, оборудование будет поставлено в срок. В настоящее время все учреждения ожидают поставки», — сообщили в минздраве.

Все кислородные концентраторы должны быть введены в эксплуатацию до 1 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС сорвали поставку медоборудования в тюменское медучреждение.