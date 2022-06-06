Сыктывкар, 6 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Антироссийские санкции осложнили поставку кислородных концентраторов. Об этом со ссылкой на минздрав республики сообщает БНК.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

По данным ведомства, республике выделены федеральные средства на приобретение шести промышленных концентраторов кислорода производительностью более 1 000 литров в минуту. Их установят в Воркутинской инфекционной больнице, больнице Эжвинского района Сыктывкара, Интинской центральной городской больнице, Печорской центральной районной больнице, Республиканской инфекционной больнице и Усинской центральной районной больнице.

«В связи с геополитической обстановкой и вводом санкций со стороны Европейских стран против Российской Федерации имеются некоторые проблемы с логистикой, так как заводы-производители находятся в Европе. По информации от поставщиков, оборудование будет поставлено в срок. В настоящее время все учреждения ожидают поставки», — сообщили в минздраве.

Все кислородные концентраторы должны быть введены в эксплуатацию до 1 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС сорвали поставку медоборудования в тюменское медучреждение.