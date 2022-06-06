Ижевск, 6 июня 2022, 21:52 — REGNUM В ближайшие четыре часа коммунальные службы устранят разрушение кирпичной кладки основания ливневого коллектора на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров, где произошел провал. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Также будет произведена обратная засыпка канала песком с тромбовкой.
«После окончания дождей на этом участке дороги будут выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия», — заверил мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. По словам очевидцев и по фотографиям в социальных сетях, в огромный провал попал легковой автомобиль.
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