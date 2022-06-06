Рим, 6 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Евросоюзу следует быть единым, любые разделения «играют на руку Путину», заявил 6 июня лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Francesco Pierantoni Энрико Летта

В тех вопросах, где единство в ЕС есть (общая валюта и др.), союз силен, но в области внешней политики ситуация иная, отметил политик.

Итальянским депутатам Европарламента стоит поддержать инициативу об отмене права вето, чтобы ключевые вопросы в ЕС решались большинством голосов, добавил Летта.