Донецк, , 21:48 — REGNUM Суд над сдавшимися в плен британскими наёмниками начался в Донецкой Народной Республике (ДНР), в итоге их могут приговорить к высшей мере наказания, заявил 6 июня глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Британский наемник Шон Пиннер Цитата из видео «Известий»

Он отметил, что эти наёмники «совершили достаточно серьезный перечень преступлений», который уже назван и предъявлен подсудимым.

«Если говорить о сегодняшнем дне, это не совсем еще трибунал, это судебный процесс в отношении иностранных наемников, в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезный перечень преступлений. И сегодня уже в рамках первого заседания все было озвучено и предъявлено. Те статьи, которые им предъявляются, здесь не исключена высшая мера наказания», — сказал Пушилин.

Напомним, несколько подданных Британии сдались в плен среди войск укронацистов, в том числе вместе с боевиками нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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