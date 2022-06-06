Рим, 6 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Посол России в Италии Сергей Разов 6 июня был вызван в МИД республики, сообщили в ведомстве.

Италия

Генеральный секретарь министерства Франческо Секуи в беседе с Разовым «категорически отверг ранее высказанные МИД России обвинения в аморальности некоторых итальянских ведомств и СМИ», сказано в пресс-релизе.

Кроме того, Секуи опроверг и «предположительное участие итальянских средств массовой информации в ведении антироссийской медиакампании».