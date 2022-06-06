Сыктывкар, 6 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Коми на развитие сельского хозяйства выделят 130 млн рублей, сообщает правительство республики.

Сельское хозяйство

По данным ведомства, 49,1 млн рублей республика получит по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса». Также Минсельхозу региона будет направлено 80,9 млн рублей на поддержку производственной деятельности в животноводстве, в том числе на территориях, которые частично или полностью входят в состав Арктической зоны России.

«В существующих условиях внешнего санкционного давления и значительного удорожания потребляемых материально-технических ресурсов правительство Коми держит на контроле вопрос сохранения и наращивания объемов сельскохозяйственного производства, стабильной инвестиционной активности аграриев», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против РФ резко обострили продовольственный кризис.