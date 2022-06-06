Белград, , 22:14 — REGNUM Сербия сохранит свою политику самостоятельного и независимого принятия решений, но при этом она постарается ускорить процесс интеграции в ЕС. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 июня в эфире телеканала РТС.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Сербия должна сделать однозначный вывод — она должна поспешить на своем европейском пути, потому что, как бы противоречиво это ни звучало, это лучше для Сербии. Может быть, это не самый приятный вариант, но это лучше для наших детей», — сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что Евросоюз не отметит никакого прогресса Сербии в деле евроинтеграции в июне этого года. Поэтому новое правительство должно еще больше работать для того, чтобы Брюссель отметил успехи Сербии на европейском пути в декабре.

«Я здесь не говорю о санкциях (против России — ИА REGNUM), я говорю о правовом государстве, о свободе СМИ, о демократизации общества, говорю о тысяче тем, которые мы должны обсудить с Приштиной», — пояснил президент Сербии.

Напомним, что президент Вучич обещал обратиться гражданам в эфире телеканала РТС после того, как стало известно об отмене визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию. Визит планировался на 6 и 7 июня, но из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории разрешить российскому правительственному самолету пересечь их воздушное пространство на пути в Сербию, поездку пришлось отменить.