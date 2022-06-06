Берлин, 6 июня, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В ходе предстоящего визита в Турцию глава МИД Германии намерена обсудить приём в НАТО Финляндии и Швеции, а также права человека и свободу слова, заявила 6 июня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

По её словам, в Турцию она прибудет 9 июня после посещения Греции и Пакистана.

«Как это бывает в любых тесных отношениях, я буду открыто разговаривать с турецкими друзьями о важности НАТО и усиления альянса принятием Швеции и Финляндии», — заявила Бербок перед вылетом в Исламабад.

При этом она заявила, что в Турции встретится с главой МИД Мевлютом Чавушоглу права человека, реализацию обязательств в рамках Совета Европы и свободу слова.