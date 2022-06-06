Москва, , 21:27 — REGNUM Санкции в отношении 61 американского гражданина, включая высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, введены Россией, сообщает 6 июня пресс-служба МИД РФ.

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Отмечается, что санкции вводятся в качестве ответной меры «на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».

Американские граждане, в отношении которых сегодня введены персональные санкции, попали в российский «стоп-лист». В него включены американцы, причастные «к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках».

В частности, с списке находится директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, глава офиса Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен, американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

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