Москва, 6 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Санкции в отношении 61 американского гражданина, включая высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, введены Россией, сообщает 6 июня пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что санкции вводятся в качестве ответной меры «на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».

Американские граждане, в отношении которых сегодня введены персональные санкции, попали в российский «стоп-лист». В него включены американцы, причастные «к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках».

В частности, с списке находится директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, глава офиса Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О’Брайен, американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.