Ливерпуль, Великобритания, 6 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» готовит улучшенное предложение «Ливерпулю» по трансферу 30-летнего флангового нападающего сборной Сенегала Садио Мане.

Екатерина Лаут Садио Мане

По информации источника, сам Мане согласен на переход в «Баварию», однако клубы пока не могут договориться по условиям трансфера.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 52-х матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.

За «Ливерпуль» Мане выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.