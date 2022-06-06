Сыктывкар, 6 июня, 2022, 21:18 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Коми Максим Демин. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

«С болью в сердце сообщаю о гибели нашего земляка, отдавшего свою жизнь в борьбе с неофашистами на территории Украины в ходе специальной военной операции. Максим Александрович Демин — родом из деревни Кырныша Усть-Куломского района, проходил военную службу по контракту в Ленинградской области в миномётной батарее 1-го мотострелкового батальона. Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память Максиму Александровичу», — написал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погиб лейтенант из Архангельска.