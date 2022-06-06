Братислава, , 21:18 — REGNUM Сегодня, 6 июня, сборная Словакии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Казахстана. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

Словакия: Марек Родан, Юрай Хватал, Милан Шкриниар, Норберт Дьомбер, Мартин Косчельник, Владимир Вайсс, Альберт Руснак, Иван Шранц, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ладислав Альмаси.

Казахстан: Игорь Шацкий, Сергей Малый, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов, Михаил Габышев, Александр Марочкин, Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов, Абат Аймбетов.

После первого тура группового этапа сборная Казахстана с одной победой и тремя очками занимает первое место в турнирной таблице. Сборная Словакии с тем же количеством очков располагается позицией ниже.