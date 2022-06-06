Тюмень, 6 июня, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Тюменскую область с марта 2022 года прибыли более 600 беженцев из республик Донбасса и с Украины. Об этом сообщила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов регионального департамента социального развития Гульнара Байматова.

Беженцы

Большинство вынужденных переселенцев едут к родственникам и знакомым. Организованных заездов в регион не было. Поданным на 2 июня самостоятельно приехали в Тюменскую область 607 эвакуированных из Донбасса и с Украины. Из них 504 человека поселились в Тюмени и 45 в Тобольске, остальные — в иных муниципальных образованиях региона или пунктах временного размещения (ПВР).

Под ПВР в Тюмени отведены гостиницы «Колос», «Вояж» и «Берёзка». По данным на 2 июня там проживают 103 человека. Отмечается, что в пунктах временного размещения беженцев селят на 60 суток. Если они не успевают за это время получить паспорт или вид на жительство, то тюменские социальные службы совместно с агентством недвижимости помогают им снять жилье, которое первый месяц обычно оплачивают спонсоры, отметила Гульнара Байматова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная операция российских войск по денацификации и демилитаризации Украины проводится с 24 февраля 2022 года.