Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Компания Disney опубликовала дебютный тизер мультфильма «Странный мир». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 6 июня.

Мультфильм «Странный мир» режиссёра Дона Холла Кадр из тизера

В представленном ролике рассказывается о семье по фамилии Клайд, которая отправляется в экспедицию на неизведанные территории, населённые загадочными существами. Премьера мультфильма намечена на 23 ноября 2022 года.

Напомним, режиссёром «Странного мира» стал Дон Холл («Город героев»). Стоит отметить, что предстоящий проект станет первым с 2012 года мультфильмом Disney, который создает всего один режиссёр.

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