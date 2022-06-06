Минск, , 21:12 — REGNUM В условиях беспрецедентного санкционного давления на Белоруссию и Россию параллельный импорт — это единственное разумное решение, и говорить стоит не о его оправданности, а о том, почему белорусское правительство так долго с ним тянуло. Россия аналогичное решение приняла гораздо оперативнее. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 6 июня председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов Soglasie.by

«Принятие решения о легализации параллельного импорта в России — ещё одна причина легализовать его и в Белоруссии. Нельзя забывать, что у нас Союзное государство и поставлена задача формирования общего рынка и экономической интеграции, а разница в регулировании столь важного вопроса создавала серьёзные барьеры на пути к этому» Артём Агафонов

Политик отметил, что параллельный импорт — это не только условные айфоны и мерседесы. Это ещё и поставки оригинальных запчастей к уже купленным автомобилям, комплектующих и расходников к оргтехнике, программного обеспечения и многих других вещей, дефицит которых стал бы болезненным для населения и экономики. Кроме того, параллельный импорт — это сохранение рабочих мест, увеличение конкуренции в бизнесе и, как следствие, улучшение ассортимента и снижение цен. Ещё один результат — снижение вывоза валюты из страны и увеличение собираемости налогов. Граждане будут меньше ездить за границу на шопинг, увеличивать выручку местному ритейлу, с которой тот будет отчислять налоги в белорусский бюджет.

«В общем, кругом одни плюсы. Минусы в виде обиженных правообладателей можно не принимать в расчет — сами виноваты, что ввели санкции», — резюмировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба белорусского правительства 4 июня сообщила, что в республике разработается законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров. После принятия соответствующего закона товар в Белоруссию сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортёр.