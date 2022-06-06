Вена, , 21:04 — REGNUM Сегодня, 6 июня, в Вене (Австрия) на стадионе «Эрнст Хаппель» национальная сборная Австрии по футболу под руководством Ральфа Рангник в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Дании. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Давид Алаба Granada

Бригада арбитров (Шотландия): Уильям Коллам | Дэвид Макгичи | Фрэнсис Коннор.

Стартовые составы команд:

Австрия: Патрик Пенц, Марко Фридль, Стефан Пош, Давид Алаба, Кристофер Триммель, Николас Зайвальд, Деян Любичич, Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер, Ксавер Шлагер, Саша Калайджич.

Главный тренер: Ральф Рангник.

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Йоаким Мэле, Матиас Йенсен, Расмус Кристенсен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен, Мартин Брэйтуэйт.

Главный тренер: Каспер Юльманн.