София, , 21:02 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли в районе населенного пункта Симитли на болгарско-греческой границе крупную партию наркотических средств. Об этом 6 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По предварительным данным, запрещённые препараты находились в тайнике грузового микроавтобуса, направлявшегося из Афин в Софию. Общий вес изъятых наркотиков не сообщается.

Ведется следствие. Водитель транспортного средства задержан. Если суд признает его виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

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