София, 6 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли в районе населенного пункта Симитли на болгарско-греческой границе крупную партию наркотических средств. Об этом 6 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Https://34.мвд. рф/ Расфасованные наркотики

По предварительным данным, запрещённые препараты находились в тайнике грузового микроавтобуса, направлявшегося из Афин в Софию. Общий вес изъятых наркотиков не сообщается.

Ведется следствие. Водитель транспортного средства задержан. Если суд признает его виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.