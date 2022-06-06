Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Американская компания Pfizer готова вложить $120 млн в расширение производства таблеток от COVID-19 на фоне растущего спроса, сообщает 6 июня Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о препарате Paxlovid, спрос на который в последнее время резко возрос на фоне новых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что представители администрации президента США Джо Байдена также настояли на распространении таблеток Paxlovid. При этом Белый дом разработал программу, в рамках которой таблетки раздают бесплатно. В рамках инициативы Test to Treat американцы могут сдавать тест прямо в аптеке и в случае положительного результата им на месте бесплатно выдают противовирусные таблетки.

Напомним, что США сделали самый большой в мире заказ противовирусных таблеток Pfizer. В марте Соединённые Штаты получили партию из одного миллиона таблеток, а в апреле — из двух миллионов. Компания уверяет, что ее препарат снижает риск попадания в больницу на 90%.