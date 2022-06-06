Сплит, Хорватия, 6 июня, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Сплите на стадионе «Полюд» сборная Хорватии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Www.psg.fr Мусса Диаби

Стартовые составы команд:

Хорватия: Доминик Ливанович, Борна Баришич, Мартин Эртич, Домагой Вида, Йосип Юранович, Ловро Майер, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Йосип Брекало, Анте Будмир.

Франция: Майк Меньян, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Вильям Салиба, Люка Динь, Маттео Гендузи, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Мусса Диаби, Кристофер Нкунку, Виссам Бен-Йеддер.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Джорджио Перетти.