Нью-Йорк, США, , 20:56 — REGNUM Протестуя против неуважительного тона председателя Европейского совета Шарля Мишеля на заседании СБ ООН, российский постпред при ООН Василий Небензя покинул мероприятие. Об этом 6 июня написал в своём телеграм-канале заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Василий Небензя Council.gov.ru

По словам российского дипломата, председатель ЕС «вопреки фактам» обвинил Россию «в провоцировании продовольственного кризиса».

Дмитрий Полянский «Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры».

Об украинском постпреде при ООН российский дипломат заявил, что тот в своих обвинениях в адрес России и российских военных совсем не заботится о каких бы то ни было доказательствах, продвигает «откровенные фальшивки»:

«У нас в России, оказывается, людей повсеместно хватают на улице и насильно мобилизуют. Как вам новость? А многие западные обыватели ведь поверят…»

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