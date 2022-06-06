Нью-Йорк, США, 6 июня 2022, 20:56 — REGNUM Протестуя против неуважительного тона председателя Европейского совета Шарля Мишеля на заседании СБ ООН, российский постпред при ООН Василий Небензя покинул мероприятие. Об этом 6 июня написал в своём телеграм-канале заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
По словам российского дипломата, председатель ЕС «вопреки фактам» обвинил Россию «в провоцировании продовольственного кризиса».
Об украинском постпреде при ООН российский дипломат заявил, что тот в своих обвинениях в адрес России и российских военных совсем не заботится о каких бы то ни было доказательствах, продвигает «откровенные фальшивки»:
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