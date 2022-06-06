Белград, , 22:12 — REGNUM Президента Сербии Александра Вучича не удивлен тем, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову не удалось прилететь в Белград с запланированным визитом 6 и 7 июня. Об этом Вучич заявил 6 июня в интервью сербскому национальному телевидению.

«Я не удивлен. Я еще несколько дней назад сказал, что я ожидаю осложнений. Мы за всем этим наблюдали изо дня в день», — заявил Вучич в эфире государственного телеканала РТС.

Вучич добавил, что «долго не видел такой истерики и организованных нападок на небольшую страну, каковой является Сербия», как во время подготовки визита российского министра в сербскую столицу.

Напомним, что поездка Сергея Лаврова в Сербию 6 и 7 июня не состоялась из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для перелета российского правительственного самолета. О том, что существуют трудности в вопросе обеспечения коридора для прилёта министра иностранных дел РФ Александр Вучич впервые заговорил 2 июня на региональном форуме в Братиславе.