Женева, Швейцария, , 20:55 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 172 838 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 410 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже529 410 287 носителей вируса, подтверждён 6 296 771 случай смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Китай, США, Германия, Австралия, Франция, Япония, Италия, Бразилия, Португалия и Южная Корея.