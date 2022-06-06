Вологда, 6 июня, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Вологодской области открыты более 14 тысяч вакансий, большая часть из них — в сфере образования, сообщает региональное правительство.

ИА REGNUM Трудоустройство

«Потребность в рабочих руках есть во всех сферах экономики. Региональный банк вакансий содержит более 5 тысяч предложений о работе для специалистов и служащих, а также почти 9 тысяч — для представителей рабочих профессий, — отметил начальник профильного департамента Олег Белов. — Предлагаемая средняя заработная плата — больше 30 тысяч рублей».

Основная доля вакансий, заявленных в службу занятости населения, приходится на образование, обрабатывающие производства, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, транспортировку и хранение.

Наиболее высокую зарплату предлагают работодатели в сфере «строительство» — почти 40 тысяч рублей.

В правительстве отметили, что регион особенно нуждается в медицинских работниках и учителях. Кроме этого, в списке особо востребованных — слесарь, водитель автомобиля, продавец, повар, электромонтер, электросварщик, токарь, машинист крана, зоотехники, рабочие по уходу за животными и другие. Из вакансий, не требующих квалификации, спрос на подсобных рабочих, разнорабочих, уборщиков служебных помещений, территорий, в грузчиках, дворниках, сторожах, укладчиках-упаковщиках.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле 2022 года снизился до 4%, обновив исторический минимум.