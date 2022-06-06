Москва, , 20:46 — REGNUM В преддверии Дня России в 40 регионах страны «Молодёжка ОНФ» проводит акцию со слоганом «Кто не знает истории, у того нет будущего». Участники команды приводят в порядок территорию памятников и организуют онлайн-экскурсии, которые размещают в социальных сетях. Чтобы жители разных уголков страны смогли познакомиться с особенностью российских регионов и узнать интересные подробности об уникальных памятниках архитектуры.

« День России — отличный повод не только узнать что-то новое о своей стране, выдающихся жителях, но и вспомнить историю нашей Родины. Поэтому в преддверии праздника участники «Молодёжки ОНФ» проводят викторины, приуроченные к Дню России. На улицах городов, в парках и скверах, в различных учебных заведениях добровольцы задают жителям вопросы по тематике исторических событий, географии и государственной символики. Те, кто даст больше всего правильных ответов, в качестве подарка получат билеты в краеведческие музеи, музеи связанные с историей России и региона», — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

Всероссийская акция стартовала в Хабаровске. Она прошла у мемориала рабочим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также на братской могиле рабочих хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами.

Совместно с Молодёжной общественной палатой, краевым молодежным центром «Поколениум» и студентами Тихоокеанского государственного университета добровольцы «Молодёжки ОНФ» убрали мусор и благоустроили территорию — спилили сухостой и очистили территорию от сорной растительности.

« В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японская артиллерия открыла огонь по Хабаровску — бомбили не только военные объекты, но и гражданские. После расстрела интервенты начали операцию, в ходе которой горожане гибли тысячами. Японцы заглянули и на «Арсенал», где между захватчиками и рабочими завязалась неравная борьба, в ходе которой завод потерял двадцать одного человека. Их похоронили на берегу Амура в братской могиле, где в 1923-м году и установили монумент в память о тех событиях. Мы чтим память погибших земляков и призываем помнить о подвигах предков», — сказал участник команды «Молодёжки ОНФ» Хабаровского края Борис Шалухин .

Команда Амурской области провела видеоэкскурсию по памятнику казакам-первопоселенцам Благовещенска. Он установлен на месте бывшего захоронения двадцати шести казаков-первопоселенцев, которые в 1856 году основали Усть-Зейский пост, но не смогли адаптироваться к холодным амурским зимам. На монументе изображены три казака. Двое из них смотрят на государственную границу России и КНР. Третий рассматривает чугунную карту. От поклонного креста вверх к памятнику ведет лестница, обрамленная оградой с гербами Благовещенска.

Как связана знаменитая повесть «Капитанская Дочка» Александра Пушкина и Оренбургская область, что роднит поэта со степным краем — об этом экскурсия участницы «Молодёжки ОНФ» Анастасии Волковой. Добровольцы региональной команды рассказали о памятнике великому русскому писателю, который находится у музея истории города. Пушкин побывал в Оренбурге в сентябре 1833 года. Поездка была необходима для работы над исторической монографией «История Пугачёва» — о событиях крестьянской войны 1773–1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва. Собранные рассказы очевидцев также помогли автору и при описании осады Оренбурга восставшими в «Капитанской дочке».

Добровольцы «Молодёжки ОНФ» поделились интересными фактами о пребывании поэта в Оренбургской губернии и рассказали историю создания памятника.

« Открытие памятника Александру Пушкину на набережной Урала в Оренбурге состоялось в начале восьмидесятых годов прошлого века и было приурочено к 150-летию пребывания поэта в Оренбуржье. Его установили у здания бывшей гауптвахты, где как раз шла реставрация, а позже был открыт музей истории города», — рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Оренбургской области Анастасия Волкова .

Добровольцы Астрахани приготовили экскурсию по самому узнаваемому символу региона — Астраханскому кремлю. Его история берет начало в 16 веке. Участники «Молодёжки ОНФ» поделились интересными фактами о древней крепости.

« Изюминка» Астраханского кремля — лобное место. Когда-то здесь зачитывали царские указы. Единственный аналог лобного места находится в Москве на Красной площади, — отметил участник команды «Молодёжки ОНФ» Егор Диденко.

Увидеть онлайн-экскурсии можно на ресурсах «Молодёжки ОНФ» в социальных сетях.