Москва, 6 июня 2022, 20:46 — REGNUM В преддверии Дня России в 40 регионах страны «Молодёжка ОНФ» проводит акцию со слоганом «Кто не знает истории, у того нет будущего». Участники команды приводят в порядок территорию памятников и организуют онлайн-экскурсии, которые размещают в социальных сетях. Чтобы жители разных уголков страны смогли познакомиться с особенностью российских регионов и узнать интересные подробности об уникальных памятниках архитектуры.
Всероссийская акция стартовала в Хабаровске. Она прошла у мемориала рабочим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также на братской могиле рабочих хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами.
Совместно с Молодёжной общественной палатой, краевым молодежным центром «Поколениум» и студентами Тихоокеанского государственного университета добровольцы «Молодёжки ОНФ» убрали мусор и благоустроили территорию — спилили сухостой и очистили территорию от сорной растительности.
Команда Амурской области провела видеоэкскурсию по памятнику казакам-первопоселенцам Благовещенска. Он установлен на месте бывшего захоронения двадцати шести казаков-первопоселенцев, которые в 1856 году основали Усть-Зейский пост, но не смогли адаптироваться к холодным амурским зимам. На монументе изображены три казака. Двое из них смотрят на государственную границу России и КНР. Третий рассматривает чугунную карту. От поклонного креста вверх к памятнику ведет лестница, обрамленная оградой с гербами Благовещенска.
Как связана знаменитая повесть «Капитанская Дочка» Александра Пушкина и Оренбургская область, что роднит поэта со степным краем — об этом экскурсия участницы «Молодёжки ОНФ» Анастасии Волковой. Добровольцы региональной команды рассказали о памятнике великому русскому писателю, который находится у музея истории города. Пушкин побывал в Оренбурге в сентябре 1833 года. Поездка была необходима для работы над исторической монографией «История Пугачёва» — о событиях крестьянской войны 1773–1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва. Собранные рассказы очевидцев также помогли автору и при описании осады Оренбурга восставшими в «Капитанской дочке».
Добровольцы «Молодёжки ОНФ» поделились интересными фактами о пребывании поэта в Оренбургской губернии и рассказали историю создания памятника.
Добровольцы Астрахани приготовили экскурсию по самому узнаваемому символу региона — Астраханскому кремлю. Его история берет начало в 16 веке. Участники «Молодёжки ОНФ» поделились интересными фактами о древней крепости.
Увидеть онлайн-экскурсии можно на ресурсах «Молодёжки ОНФ» в социальных сетях.