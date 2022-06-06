София, 6 июня, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Неизвестные совершили попытку взломать главный сайт министерства образования Болгарии. Об этом заявил болгарский министр электронного правительства Божидар Боянов, передает 6 июня болгарская газета «Дума».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По словам министра, указанная атака была осуществлена накануне государственного выпускного экзамена в средних и средне-специальных учебных заведениях страны.

Божидар Боянов «Злоумышленники пытались уничтожить данные на наших серверах, однако эта попытка завершилась фиаско».

Правоохранительные органы Болгарии проводят расследование обстоятельств инцидента. Если подозреваемые будут найдены и их вину признает суд, им грозит до двух лет тюремного заключения.