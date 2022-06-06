Вашингтон, 6 июня, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Студия Mojang и компания Microsoft объявили, что версии ПК-версии игры Minecraft Java Edition и Bedrock Edition будут объединены в одну. Об этом разработчики сообщили в блоге на сайте проекта.

Мед в Minecraft

Разработчики пояснили, что с 7 июня 2022 года люди, решившие купить Minecraft, получат доступ к обеим версиям игры. Они заявили, что с этого момента это будет «единственное предложение ванильного (стандартного — ИА REGNUM) Minecraft на ПК с Windows». В Mojang отметили, что обладатели этой версии смогут без проблем играть по сети с теми, кто ранее купил Minecraft Java и Bedrock Edition, и что геймеры, у которых уже есть одна из версий игры, также получат при её обновлении единое издание. Период обновления займёт несколько дней, в итоге игроки увидят в Minecraft Launcher (программа для запуска) единый набор с Java и Bedrock Edition.

«Чтобы было ясно, Java и Bedrock останутся отдельными играми со своими отличительными особенностями, — написали разработчики в блоге, — единственное отличие в том, что теперь вы получаете обе по умолчанию при покупке Minecraft для ПК с Windows и получаете доступ к ним обоим из одной и той же программы запуска».

Напомним, изначально создатель Minecraft Маркус Перссон разрабатывал игру на основе языка программирования Java, впоследствии Mojang выпустила версию Bedrock, которая стала считаться «стандартной». Некоторые геймеры предпочитают версию Java Edition по ряду причин, например, из-за того, что её легче модифицировать. Главной проблемой существования двух версий Minecraft было то, что зачастую геймерам приходилось покупать оба варианта.